أمريكا تعتزم الموافقة على بيع مقاتلات لليونان

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أفاد خطاب من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسوتاكيس، نشره مكتبه، اليوم السبت، بأن حكومة الولايات المتحدة تعتزم الموافقة على بيع ما يصل إلى 40 طائرة شبح حديثة من طراز إف- 35 لليونان.

ووافقت الحكومة الأمريكية قبل ساعات على بيع ما يصل إلى 40 مقاتلة (إف-16) لأنقرة بعد موافقة تركيا النهائية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وما زال يتعين أن يوافق الكونجرس علىالصفقتين ، لكن الموافقة تعتبر مسألة مرجحة.

ورحب متسوتاكيس في خطاب تم نقله بتقنية الفيديو بالخطوة التي "تصدق على العمق الاستراتيجي للعلاقات الأمريكية- اليونانية".

وشدد بلينكن أيضا في خطابه على المصالح المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويشار إلى أن الولايات المتحدة لديها أربع قواعد عسكرية كبيرة في اليونان توسعت بصورة كبيرة مؤخرا.

ووفقا لمراقبين، أعربت أثينا عن اهتمامها بالمقاتلات في مايو 2022. ورغم ذلك تحلى اليونانيون بالصبر لعدم الإخلال بالتوازن العسكري بين عضوتي حلف شمال الأطلسي المتشاحنتين اليونان وتركيا.

ووفقا لمصادر بوزارة الدفاع اليونانية، باتت اليونان الدولة الوحيدة شرقي البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب إسرائيل، التي لديها هذا الطراز من المقاتلات المتطورة للغاية.

ولكن بعض الخبراء أعربوا عن قلقهم بشأن تسليح الدولتين المتجاورتين. وشهدت السنوات القليلة الماضية حوادث متكررة بين المقاتلات التركية واليونانية في بحر إيجة.

وهناك خلاف بين أثينا وأنقرة منذ سنوات بشأن حقوق متنازع عليها شرقي البحر الأبيض المتوسط ومخزونات للغاز الطبيعي في قاع البحر.