مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في حادث تصادم بطنطا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب 10 آخرون في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي على طريق قرية ميت السودان التابعة لمركز طنطا.





تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق قرية ميت السودان، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.



على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بالغربية إلى موقع الحادث، حيث تبيّن تصادم بين سيارتين ميكروباص وسيارة ملاكي، وانحراف إحداها لتصطدم بميكروباص آخر، مما أدى إلى وقوع الوفيات والإصابات.



تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، والمصابين إلى المستشفى العام بطنطا لتلقي الرعاية الصحية.