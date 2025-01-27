أدان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الأشقاء في قطاع غزة إلى سيناء والأردن.

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، التصريحات بـ «الفجة والعنصرية والهمجية»، مشيرا إلى أنها تمثل تحديًا لإرادة الشعب الفلسطيني الذي ناضل وقدم عشرات الآلاف من الشهداء.

وأعرب عن توقعه لمثل هذا التوجهات من الرئيس الأمريكي في ظل دعمه المعلن للكيان الصهيوني، والذي تجلى في اختياراته لمساعديه في إدارته الجديدة، معتبرا أن التصريحات تمثل رسالة لدول ذات سيادة وتهدف إلى فرض واقع مرفوض، لاسيما مع تأكيد مصر والأردن مرارًا رفضهما لهذه المخططات.

وشدد على أن المخطط «الصهيو أمريكي» الذي يحاول ترامب وقادة الكيان الصهيوني فرضه على المنطقة «لن يمر»، محذرًا من أنه قد يكون «باب جهنم» في حالة محاولة فرضه.

وأكد أن الفكرة لا تمس وحسب الأمن القومي المصري؛ بل أيضا حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والعدالة، في مواجهة عدو يحاول فرض سيطرته على المنطقة، كما أنها تتجاوز طموحات الشعوب وإرادة الدول المعلنة رفضها للتهجير.

وأعلن البلشي، عن عقد مؤتمر صحفي في نقابة الصحفيين الثلاثاء، بحضور عشر نقابات مهنية؛ لإعلان خطة عمل موحدة لرفض هذه التصريحات، موجها من جانبه الدعوة للنقابات كافة للانضمام لهذه الجهود.

وشددت وزارة الخارجية في بيانها بالأمس، على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية العادلة والشاملة، مؤكدة أن التأخر في إيجاد حل عادل وإنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

كما جددت دعمها الراسخ لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، مؤكدة على رفض مصر القاطع لأي مساس بهذه الحقوق، سواء عبر الاستيطان أو ضم الأراضي أو التهجير.

وحذرت الخارجية من أن محاولات إخلاء الأرض من أصحابها، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو دائم، والذي يهدد الاستقرار وينذر بامتداد الصراع إلى المنطقة ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.