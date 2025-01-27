أعلن بيت الزكاة والصدقات، بإشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وصول القافلة العاشرة للحملة الدولية «اغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، واصطفاف شاحناتها أمام معبر رفح البري تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، وذلك بمشاركة أكثر من 85 دولة حول العالم.

واصطفت سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات وعددها ٣٠٥ شاحنات عملاقة، محملة بأكثر من ٤٢٠٠ طُن من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تضم أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمعلبات، وأدوات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح بيت الزكاة أنه من المقرر أن تعبر القافلة إلى الجانب الفلسطيني في إطار مشاركة بيت الزكاة مع صندوق "تحيا مصر" في قافلة الإغاثة التي سيرت أمس الأحد تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من حي الأسمرات بالمقطم.

وأكد في بيان أن القافلة العاشرة التي يرسلها البيت إلى إخواننا في غزة، هي الأكبر والأكثر تلبية لاحتياجات أشقائنا في غزة، منذ إطلاق فضيلة الإمام الأكبر لحملة «أغيثوا غزة» انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة، ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية.

وذكر أن القافلة تضم 305 شاحنات عملاقة محملة بأكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، التي تشمل: الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف؛ بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمعلبات، والمياه المعدنية، والعصائر؛ فضلًا عن الملابس والبطاطين والسجاد والأغطية، وعدد من المساعدات الإغاثية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين الذين تأثروا بشدة بالعدوان الصهيوني الأخير.

وكانت القافلة العاشرة قد انطلقت مساء أمس الأحد، من منطقة الأسمرات، وشهد إطلاقها الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل، والأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

يذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص طُرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3M0TWVM أو طلب مندوب البيت بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وأن البيت مستمر في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار.