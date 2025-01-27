في انتخابات رئاسية تم رفضها باعتبارها مهزلة وإهانة للديمقراطية، تمكن رجل بيلاروس القوي ألكسندر لوكاشينكو من تأمين فترة رئاسة سابعة ليمدد حكمه الذي يمتد لـ30 عاما على البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن لوكاشينكو البالغ من العمر 70 عاما، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حصل على 8ر86% من الأصوات، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.

ومع وجود السياسيين المعارضين إما في المنفى أو في السجون، وكان المرشحون الأربعة البديلون يعتبرون مجرد "كومبارس" اعتمدتهم السلطة في البلاد في انتخابات مزورة، كان من المتوقع أن يحصل لوكاشينكو على فترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.

يشار إلى أنه كان يحق لحوالي 9ر6 مليون شخص التصويت في الجمهورية السوفيتية السابقة المرتبطة ارتباطا وثيقا بموسكو.

وبلغت عن نسبة المشاركة 7ر85% وفقا للنتائج الأولية.

وقال عالم السياسة فاليري كارباليفيتش، الذي فر إلى المنفى بسبب تهديدات لحياته، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الأرقام التي نشرتها بيلاروس "لا علاقة لها بالواقع". وأضاف: "السلطة تحدد الأرقام مسبقا".