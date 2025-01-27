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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات بؤر إجرامية شديدة الخطورة جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

ولقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في 3 وقائع مختلفة خلال مداهمة تلك البؤر في 3 محافظات.

وتوصلت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إلى قيام بؤر إجرامية تضم 18 عنصرا إجراميا شديدى الخطورة، بجلب وتهريب المواد المخدرة وترويجها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظات قنا والقليوبية والدقهلية.

بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزى ومديريات الأمن المعنية، استهدفت الشرطة تلك البؤر، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضُبط الآخرين وبحوزتهم 21 كيلوجرام هيدرو، 20 كيلو حشيش، 11 كيلو هيروين، 6 كيلو آيس، 44 بندقية آلية وخرطوش، كمية طلقات مختلفة الأعيرة.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 9.5 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.