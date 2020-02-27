ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق توكتكوك رفض توصيلهم في الإسكندرية

عصام عامر:

تمكن ضباط البحث الجنائي في الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اللواء سامي غنيم، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص؛ لاتهامهم بقتل سائق، في منطقة المنتزه، خلال تشاجرهم معه، حيث طعنوه بـ"مطواة" لرفضه توصليهم، وفروا هاربين.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد إبلاغه من مستشفى شرق المدينة، باستقبال، شخص، 47 عامًا، مصابًا بجرح قطعي أسفل الركبة اليسرى، وفارق الحياة متأثراً بإصابته.

توصلت تحريات المباحث، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى أنه أثناء سير المجني عليه بمركبة "توكتوك" قيادته اصطدم ببعض السيارات، عقب حدوث إصابته، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص هم: عاطل، 29 عامًا، وسائق، 24 عامًا، وشخص ثالث، عاطل، 18 عامًا، وجميعهم سبق اتهامهم في قضايا متعددة.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطهم، اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأقر المتهم الأول بأنه حال عودته لمحل إقامته، وبرفقته المتهمين الثاني والثالث، استوقفوا المجني عليه بقصد توصيلهم، إلا أنه رفض، ما أثار حفيظتهم، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بالتعدي عليه بـ"مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.