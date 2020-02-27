الشرطة تقبض على المتهمين بتصوير فيديو في ميدان التحرير دون تصريح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بتصوير مقطع فيديو بميدان التحرير، وبثه من خلال تطبيق "تيك توك "، لعدم حملهما تصريح.

يأتى ذلك على خلفية قيام قناة الجزيرة الفضائية القطرية بعرض مقطع فيديو لشخصين بميدان التحرير دون حصولهما على التصاريح اللازمة وبثه من خلال تطبيق "تيك توك"، وإدعائها تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المذكورين رغم تصويره أمام المتحف المصرى بميدان التحرير وسط تواجد أمنى.

وبمناقشتهما أشارا باضطلاعهما بإعداد مقطع الفيديو بغرض تحقيق عائد مادى فى ضوء ارتفاع نسب مشاهدة مثل تلك الفيديوهات بموقع "يوتيوب" بشبكة الإنترنت، مؤكدين عدم علمهما بضرورة الحصول على التصاريح لإعداد فيديوهات تصويرية بالشوارع والميادين العامة.

وأشارا إلى سابقة إعدادهما لبعض الفيديوهات المماثلة وبثها من خلال الموقع، وأكدا اضطلاعهما بالإسقاط على الصفحة الإلكترونية لقناة "الجزيرة مصر" بشبكة الإنترنت لنشرها الفيديو، نافين ارتباطهما بأى من العناصر الإثارية أو المتطرفة أو الأحزاب السياسية.

وتبين أن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلى لخلاف بين بعض الشباب تتخلله موسيقى تصويرية، فى إطار فكاهى دون وجود ثمة خلفيات سياسية أو تنظيمية، وعدم علمهما بالقواعد المنظمة للتصوير بالشوارع والميادين العامة.