أنهى مؤشر إف.تي.إس.إي 100 الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية تعاملات اليوم الخميس بتراجع نسبته 5ر3% مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس.

فقد المؤشر الرئيسي 246 نقطة ليصل إلى 6796 نقطة، بما يعكس المخاوف من تداعيات استمرار انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) في العين والعديد من دول العالم بما في ذلك الدول الأوروبية.

وكان مؤشر كاك 40 الرئيسي لبورصة باريس للأوراق المالية قد أنهى تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع نسبته 4.3% عن مستواه في ختام تعاملات أمس الأربعاء، في إطار تراجع البورصات العالمية ككل نتيجة المخاوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

كان المؤشر قد استهل تعاملات اليوم الخميس بتراجع نسبته 2% ثم ارتفع قليلا في الصباح قبل أن يعود إلى التراجع بشدة في ختام التعاملات.