الآثار: خطة طموحة لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية لتناسب ذوي الهمم

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تتبنى خطة طموحة لتطوير كافة المتاحف والمواقع الأثرية في جميع المحافظات لتتناسب مع الزائرين وخاصة من ذوى الهمم، وذلك بما يساهم في زيادة معدلات الزيارة إليها.

وأوضح العناني، في تصريحات على هامش زيارته ووزير الطيران محمد منار لمحافظتي سوهاج والأقصر، أن الوزارة تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة بالمناطق الأثرية بما يساهم فى زيادة معدلات الزيارة إليها، مشيرًا إلى الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات السياحية بمعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج، ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد الأوزيريون، وترميم تمثال الملك رمسيس الثاني بالمتحف المفتوح بأخميم.

وأضاف العناني، أنه فى الوقت الحالى يتم العمل على إتاحة جميع المتاحف والمواقع الأثرية لذوي الهمم، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو المقبل، كما أن الوزارة تقوم بإعداد مجموعة من الكتيبات عن المواقع الأثرية بلغة الإشارة وبطريقة برايل ليتم توزيعها على الزائرين.

وذكر أن الوزارة تنظم عددا من الرحلات التثقيفية لأبناء المحافظة من طلاب المدارس والجامعات للأماكن السياحية والأثرية المختلفة لرفع الوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين.

وأوضح الوزير أن هناك مناقشات لتعديل عدد من القوانين، قائلا إنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تشكيل لأول مرة اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وتابع أنها تضم فى عضويتها قيادات كافة الجهات المعنية بالنشاط السياحي في مصر، موضحا أن هذه اللجنة تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، إضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا.