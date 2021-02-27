البحرين تعلن رفضها لكل ما من شأنه أن يمس سيادة السعودية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، أكدت البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميًا وعربيًا ودوليًا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي، معربة عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.