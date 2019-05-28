التحالف العربي: اعتداءات الميليشيا الحوثية على المدنيين جرائم حرب

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قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، إن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل "جرائم حرب".

وشدد المالكي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت - على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت القيادة العامة للتحالف قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.