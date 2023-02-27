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بيراميدز يمدح أداء عبد الله السعيد أمام أسكو كارا

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 4:16 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 4:20 م

تغزل نادي بيراميدز في نجمه عبد الله السعيد وأدائه الرائع أمام أسكو كارا التوجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدالية الإفريقية.

وكشف بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عما قدمه السعيد أمام أسكو كارا، قائلًا:" القائد..صاحب العطاء الذي لا ينقطع، صناعة هدف، صناعة خمس فرص، 5 تسديدات".

قاد عبد الله السعيد بيراميدز للفوز على أسكو كارا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من الكونفدرالية ليحتل الفريق وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط خلف الجيش الملكي المتصدر.

 


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