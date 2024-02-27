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تقارير: دي بروين سيرحل إلى الدوري الأمريكي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 8:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 8:28 م

كشفت تقارير صحفية، أن هناك احتمالية لرحيل الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، إلى الدوري الأمريكي بعد نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط دي بروين بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2025، رغم ارتباطه بالرحيل إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

ووفقًا لـ صحيفة «ذا أثليتك» البريطانية، أكدت أن دي بروين رفض الانضمام إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

وتابعت الصحيفة بأن دي بروين لن يفكر في الذهاب للخليج، والأمر ليس مغريًا ومناسبًا بالنسبة له، لكنه يريد الانضمام إلى الدوري الأمريكي.

واختتمت الصحيفة أن يمكن لـ دي بروين أن يغيّر رأيه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بيب جوارديولا نفسه الذي لم يكن واضحًا بشأن مستقبل لاعبه، وأكد أنه لا يعرف ما سيحدث.


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