القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعي الشاعر الغنائي بخيت بيومي

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نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ والعاملون بالمركز، الشاعر الغنائي بخيت بيومي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 82 عامًا.

يذكر أن الشاعر الغنائي بخيت بيومي؛ كان من كتاب الفوازير لمدة 17 عاما متواصلة، فضلا عن كتابته لفوازير الأنبياء والرسل.

وكانت أشهر أعماله أشعار مسرحية "727"، ومسلسلات "فرح وفرقة المرح"، "المسحراتي"، "سر الأرض"، "يوميات نجاتي المسحراتي"، وكلمات أغاني المسلسلات الإذاعية "اجري اجري"، "الأستاذ عفيفي"، "خميس وجمعة"، وفوازير "عم كريم أبو المفاهيم".