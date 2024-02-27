تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مباراة نهائي كأس مصر التي تستضيفها بلاده في شهر مارس القادم، وستجمع فريقي الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الأول بارك المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والتي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة 8 من شهر مارس القادم.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: «الهدف من هذه المباراة هو تقوية العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومصر، وتم بيع تذاكر المباراة بالكامل منذ أول دقيقة وكان هناك قائمة انتظار تخطت الـ 30 ألف مشجع».

وتابع: «اتفقنا مع الشركة المتحدة على البث المشترك لمباراة نهائي كأس مصر، وهناك 44 كاميرا لتغطية المباراة ومن ضمنهم 28 داخل الملعب، وطاقم إخراج إسباني هو من سيخرج المباراة وهو الطاقم الذي أخرج نهائي كأس العالم».

وأضاف: «نحضر مفاجآت للجماهير المتواجد في الملعب، وهناك تجهيزات خاصة لإستاد الأول بارك الذي سيستضيف المباراة، وسيكون هناك حفل مع نجم كبير قبل المباراة، كما سيكون هناك احتفالات كبيرة مع الفريق الفائز عقب المباراة».

وأتم: «جوزيه مورينيو سيكون متواجدًا في الاستوديو التحليلي للمباراة مع إبراهيم فايق، بصحبة مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق».