تكريم لاعبي نادي العاملين بمحافظة بورسعيد لحصولهم على بطولة إفريقيا للكونغ فو

شهد اللواء محمد عامر، رئيس مجلس إدارة نادي العاملين بمحافظة بورسعيد، احتفالية تكريم اللاعبين من الشباب والأطفال الحاصلين على بطولة كأس أبطال إفريقيا الأساندا في رياضة لعبة الكونغ فو، وكأس اللواء سمير فؤاد، وحصول 14لاعبا على بطولات متقدمة من الذهب بالبطولة.

جاء ذلك تحت إشراف داليا عبد الفتاح سالم، المدير التنفيذي لنادي العاملين بديوان عام والأحياء بمحافظة بورسعيد، وبحضور المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ، والمستشار محمد الصواف، عضو مجلس أمناء محافظة بورسعيد، والمستشار عمرو متولي، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد، وعادل مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي العمال، والمهندس عماد البرشة، عضو مجلس إدارة النادي المصري، ونجلاء إدوار مقررة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية وممثلي المجتمع المدني والأهلي ببورسعيد.

كما تم تكريم بلال العربي عبد الفتاح مساعد مدرب فريق الكونغ فو بنادي العاملين بمحافظة بورسعيد، وسما عبد الرحمن يوشع مدرب الفريق، وهيثم فاروق فهيم المدير الفني للفريق.