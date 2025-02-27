الاحتلال يفرج عن 46 طفلا وامرأتين ضمن تبادل الأسرى

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن 46 طفلا فلسطينيا وامرأتين من سجونها.

ويأتي الإفراج عن الدفعة السابعة لصفقة التبادل مقابل الإفراج عن ثماني جثامين لأسرى إسرائيلين في قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبالإفراج عن الأطفال والامرأتين تنتهي عملية التبادل بين المقاومة وإسرائيل، والتي شملت الأفراح عن ٣٣ محتجزا إسرائيليا حي وميت مقابل إطلاق سراح ١٧٠٠ أسير فلسطيني، بينهم ٣٠٠ محكومين بالسجن المؤبد وألف ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأعلنت دائرة الأسرى والشهداء بحركة حماس أنه مع انتهاء الدفعة الثامنة اليوم؛ يفرج عن جميع أسيرات غزة والأسرى الأطفال؛ والمقاومة وفية بوعدها بتبييض كافة الأسيرات والأطفال من السجون.