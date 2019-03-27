الخطيب يساند لاعبي الأهلي في التتش قبل قمة الزمالك

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على حضور جانب من مران الفريق الأول لكرة القدم، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الغريم الزمالك والمحدد لها السبت المقبل على ستاد "الجيش" ببرج العرب بالإسكندرية.

وحضر الخطيب التدريبات لرفع الروح المعنوية للاعبين والتأكيد على مساندتهم في ظل الضغط المتتالي للمباريات سواء على الصعيد المحلي أو الافريقي، فضلًا عن أهمية المباريات في تحديد مسار البطولات التي يشارك الأهلي فيها.

يذكر أن الأهلي يلعب مباراة القمة 30 مارس، و2 أبريل مع الاتحاد. ويطير الفريق بعدها إلى جنوب إفريقيا لملاقاة صن داونز في ذهاب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.

ويعود للقاهرة ليواجه فريق المقاصة يوم 10 أبريل ثم لقاء العودة مع صن داونز يوم 13 أبريل.