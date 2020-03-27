كندية تعود للوطن بعد 15 شهرا في الأسر لمواجهة الحجر الصحي بسبب كورونا

عادت امرأة كندية تعرضت للاختطاف في بوركينافاسو منذ 15 شهرا مع صديقها الإيطالي إلى موطنها أخيرا بعد أن تمكن الاثنان من الفرار من خاطفيهما في شمالي مالي في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أعلنت أسرة المرأة يوم الخميس.

غير أن المراة التي تدعى /إديث بلايز/ لا تزال غير قادرة على التمتع بالحرية بشكل كامل بسبب قواعد الحجر الصحي التي تم سنها في كندا بسبب تفشي مرض كوفيد -19، حيث يتعين عليها قضاء 14 يومًا في العزل الذاتي.

وقال البيان إن بلايز بصحة جيدة وهي ممتنة لوجودها بشيربروك في كيبيك والعائلة "سعيدة للغاية بهذه النتيجة غير المتوقعة."

في رسالة شخصية أضيفت إلى بيان العائلة، كتبت بلايز أنها تود أن تشكر كل من دعمهم واهتم بهم من كل قلبها.

وقالت بلايز "قلبي الآن مع كل الناس الذين يعانون في هذا الوقت العصيب بسبب الوباء. الحياة مليئة بالصراعات؛ يجب أن نحافظ دائمًا على الأمل. دعونا نحافظ على الأمل معًا ونعتني ببعضنا البعض".

وكانت جماعة جهادية قد اختطفت بلايز وصديقها، لوكا تاتشيتو أثناء سفرهما بالسيارة بالقرب من مدينة بوبو ديولاسو غربي بوركينافاسو في 15 ديسمبر 2018.