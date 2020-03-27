إنتر ميلان يعلن رحيل لاعبيه إلى بلادهم بعد انتهاء فترة الحظر في إيطاليا

عاد اللاعب الأوروجواياني، دييجو جودين، مدافع فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان، إلى موطنه، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي امتدت لـ 15 يومًا، خضع له بمدينة ميلانو.

وأعلن النادي الإيطالي الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم 2019 -2020، عودة مدافعه المخضرم إلى موطنه، كما عاد كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والنيجيري فيكتور موسيز والإنجليزي آشلي يونج والسلوفيني سمير هندانوفيتش والدنماركي كريستيان إريكسن إلى بلدانهم.

يأتي ذلك وسط تعليق الأنشطة الرياضية في إيطاليا، وعلى رأسها الدوري الإيطالي منذ التاسع من الشهر الجاري على خلفية حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستحدث «كوفيد 19».

إيطاليا تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات حول العالم، حيث تأتي الصين في المركز الأول بعد توقف رقم الأخير عند 81.661 حالة مصابة ومسجلة، بعدما كانت البؤرة الرئيسية التي انتشر منها المرض في شتى بقاع الكرة الأرضية.

وخضع المدافع المخضرم لحجر صحي لمدة 15 يوما أسوة بزملائه، بعد تأكد إصابة دانييلي روجاني لاعب يوفنتوس في 11 مارس، وكان الإنتر قد واجه قبلها بأربعة أيام اليوفي.

ولم يعلن حتى الآن عن إصابة أي من لاعبي الـ«نيراتزوري».

وفضل لاعبون آخرون من الإنتر مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والإسباني بورخا باليرو، البقاء في ميلانو حتى بعد الحجر، وفقا لما أكده النادي.

ويمكن للاعبين إذا أرادوا ذلك العودة لدولهم، خاصة مع توقف المسابقة والتدريبات جراء وباء كورونا الذين أودى بحياة ستة آلاف و800 شخص وأصاب 69 ألف آخرين في إيطاليا.

يذكر أن عدد الحالات المسجلة بإلاصابة بفيروس كورونا إيجابيًا حول العالم وصلت إلى 451.355 حالة، فيما لقي أكثر من 20.499 شخصًا حتفهم من الوباء، في حين تعافى 112.982 حالة أخرى.