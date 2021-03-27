الأردن يسجل 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 98 وفاة و 4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6472 والإصابات إلى 582 ألفا و133.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 99 ألفا و 571 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 381 حالة، فيما غادرت 209 حالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الموجز إلى تسجيل 8053 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 476 ألفا و 90 حالة.

وأضاف الموجز أن 27 ألفا و 950 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5 ملايين و 733 ألفا و 71 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 74ر15 بالمئة.