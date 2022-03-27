حزب شولتس يحقق فوزا حاسما في انتخابات ولاية زارلاند



حقق حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي فوزا حاسما في انتخابات ولاية زارلاند اليوم الأحد، وذلك وفقا لاستطلاعات ما بعد التصويت التي أجرتها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" و"زد دي إف".



وتجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات ولاية زارلاند الألمانية ،حتى بعد ظهر اليوم الأحد 25% من إجمالي عدد الأشخاص الذين لهم حق الانتخاب والبالغ 750 ألف شخص.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات محلية تجرى في ألمانيا بعد انتخابات البرلمان الاتحادي في ايلول/سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن فوز حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي.



وأعلنت إدارة الانتخابات أن نسبة المشاركة بدون احتساب الناخبين الذين شاركوا عبر البريد وصلت إلى 5ر28% حتى الساعة الثانية بعد الظهر.



واستندت هذه الأرقام إلى مسح عشوائي في 49 مقرا انتخابيا.



كانت نسبة المشاركة (بدون احتساب الناخبين عبر البريد) وصلت إلى 6ر32% في نفس الفترة المشار إليها في الانتخابات، التي جرت في الولاية قبل خمسة أعوام في عام 2017.



يذكر أن حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل يحتكر منصب رئيس الحكومة في زارلاند منذ نحو 23 عاما.