بولندا تعارض عودة رياضيي روسيا وبيلاروس إلى المنافسات الدولية

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية البولندية عبر بيان، أنها تعرض عودة رياضيي روسيا وبيلاروس إلى المنافسات الدولية في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي بيان مشترك، ذكرت وزارات خارجية بولندا وبريطانيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا أن :"جنسية الرياضيين ليست هي التي تحدد دورهم، وإنما ما يحدد ذلك هو حقيقة أنهم يحظوا بالرعاية أو الدعم من الحكومة أو من كيانات تجارية تدعم نظام الكرملين، الذي يواصل حربه العدوانية ضد أوكرانيا."

وجاء في البيان :"لا يوجد سبب واحد يدعو للاستغناء عن نظام الإقصاء لرياضيي روسيا وبيلاروس، الذي وضعته اللجنة الأولمبية الدولية قبل أكثر من عام، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا."

وجرى حظر مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس من أغلب المنافسات الرياضية منذ بدء أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية تبحث حاليا إمكانية عودة الرياضيين، كرياضيين مستقلين، في المنافسات الدولية ومنها دورة الألعاب الأولمبية المقررة العام المقبل في باريس.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه لا يجب التمييز ضد أي شخص بسبب جواز سفره أو البلد التي ولد بها.

وهددت أوكرانيا بمقاطعة أولمبياد باريس، كما أبدى مسؤولون من أكثر من 30 دولة معارضتهم لعودة رياضيي روسيا وبيلاروس.

وجاء في البيان المشترك :"في الوقت الذي لم تتخذ فيه اللجنة الأولمبية الدولية قرارات نهائية بعد، نحثها بشدة على إعادة النظر في خططها والعودة إلى موقفها السابق المدعوم من المجتمع الدولي."