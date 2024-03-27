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تجاهل صلاح.. حسام حسن: المنتخب عانى أمام كرواتيا لغياب 4 لاعبين

الشروق
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 3:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 3:36 ص

تجاهل حسام حسن، مدرب منتخب مصر، ذكر اسم محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني، بعد الهزيمة من منتخب كرواتيا في كأس عاصمة مصر.

وتلقى منتخب مصر هزيمة من منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال حسام حسن بعد المباراة: "عانينا من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين مثب زيزو والشباب وحمام عاشور ورمضان صبحي".

وأضاف: "وجريت تغييرات عديدة إمام كرواتيا لمنتخب الفرصة لجميع اللاعبين".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتجاهل فيها حسام حسن، محمد صلاح حيث سبق وأكد على دور محمود حسن تريزيجيه الذي أصر على التواجد هو ومصطفى محمد رغم أنهما كانا في مباراة قوية مع انديتهم قبل الانضمام لمعسكر المنتخب.


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