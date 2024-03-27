9 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال على مدينة غزة

استشهد 9 مواطنين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق ومنازل في مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل عائلة عجور غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرين.

كما استشهد مواطن، وجرح آخرون، إثر غارات استهدفت مفترق حي الشجاعية بمدينة غزة، ونقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي «المعمداني».

وأصيب 7 مواطنين على الأقل، إثر سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت مناطق قرب حي الزيتون شرق المدينة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ173 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 76 شهيدًا و102 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32 ألفًا و490 شهيدًا، و74 ألفًا و889 إصابة.