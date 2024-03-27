تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري الأبطال

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء غدٍ، الخميس، في قاعة الاجتماعات في استاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.

الأهلي يحل ضيفًا ثقيلًا على سيمبا في الثامنة من مساء بعد غدٍ، الجمعة، على أرضية ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، إداريا الفريق.

ويشهد الاجتماع التأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاتفاق على الزي الذي يرتديه الفريقان، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة على ملعب ستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبوا الأهلي مرانهم الأول في تنزانيا مساء اليوم، الأربعاء، على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة؛ إلى تنزانيا ظهر اليوم الأربعاء.

وقبل المران عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهل على عقد محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق، في فندق الإقامة قبل التحرك لخوض المران.