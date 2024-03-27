حماصة يدعم الأهلي ببطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع أبو الفتوح أحمد «حماصة»، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وأوضح أن النادي أنهى كافة إجراءات التعاقد مع حماصة قادمًا من نادي البنك الأهلي، لتدعيم الفريق خلال البطولتين.

وأشار العوضي إلى أن حماصة لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة، وسبق له المشاركة مع الفريق في العديد من البطولات، وأن التعاقد معه جاء بناء على الرؤية الفنية للإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق عقب توقف مباريات الدوري، حيث يطير فريق اليد إلى الجزائر للمشاركة في البطولتين بداية من يوم 12 أبريل القادم.