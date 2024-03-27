وزير الرياضة يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أزمة محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مع الجهاز الفني الجديد للفراعنة برئاسة حسام حسن.

قال أشرف صبحي في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير:" الجهاز الفني الوطني تم اختياره، محمد صلاح نجم وصل إلى أعلى مسافة يصل إليها لاعب مصري وعربي، ولابد من أن نحتفي به".

أضاف أشرف صبحي:" جهاز فني جديد ومحمد صلاح حدثت له إصابة، طالما بدأ يكون هناك أراء في الإعلام كثيرة لو تركناها سيحدث فجوة وهذا غير صحيح، لأنك أحيانا عندما تترك موضوعا ما يتحول إلى أزمة، فبالتالي تدخلنا كان حاسما ما بين الأطراف كلها".

تابع أشرف صبحي:" حسام حسن ليس لديه مانع أن محمد صلاح يكمل فترة شفاه كلها، وهذه فترة تجريبية، ومحمد صلاح قال أنه في هذه الفترة من المعسكر لن أكون متواجدا لأنني أعاني من ارتشاح دموي مكان الإصابة، وسأخوض المباريات بشكل تدريجي مع ليفربول وهذا لن يتوافق مع المنتخب الفترة المقبلة".

أوضح أشرف صبحي:" كلا الطرفين قدرا الوضع، نعطي محمد صلاح مساحة كبيرة جدا، لأننا جميعنا نحيه ونشكره على الشكل الذي أوصل به مصر للعالم، وعندما تتحدث عن مصر يُذكر محمد صلاح في الكرة".

أتم أشرف صبحي :" تدخلنا في هذا الموضوع وسيكون محمد صلاح قبل شهر 6 متواجدا مع المنتخب، وحسام حسن في المؤتمر الصحفي أمس قال أننا كل يوم أقوى، والمعسكر القادم قبل 6 يكون المنتخب أقوى كمان، لدينا إصابات بغياب زبزو وإمام عاشور، وقال أن صلاح الفترة المقبلة يكون متواجدا ويكون المنتخب أقوى".