وفاة اثنين إثر حريق بمبنى سكني في ألمانيا

لقي رجلان حتفهما إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة ليفركوزن الألمانية ليلة الأربعاء/الخميس.

وأعلنت إدارة الإطفاء صباح اليوم أنه تم محاولة إنعاش الرجلين في البداية، لكنهما توفيا في مكان الحادث متأثرين بإصاباتهما الخطيرة.

ووفقا للبيانات، تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بحروق ويشتبه في تعرضهم للتسمم بالدخان.

وعندما وصلت فرق الإطفاء، كانت النيران قد اشتعلت بالفعل في الطابق الثالث وعلية المبنى. وكانت سلالم المبنى مليئة بالدخان الكثيف، ما حال دون تمكن العديد من السكان من الخروج من شققهم. وتمكن أحد الأشخاص من إنقاذ نفسه من خلال القفز من النافذة. وتمكنت فرق الإطفاء من إخراج خمسة أشخاص إلى الخارج، واستعانت في بعض الحالات بسلالم عربات الإطفاء.