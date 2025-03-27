رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: حصر الإعلان المقبل لمن هم خارج أولوية سكن لكل المصريين 5

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حصر وحدات محدودي الدخل بالإعلان المقبل "سكن لكل المصريين7" لمن هم خارج الأولوية والمنطبقة عليهم شروط طرح "سكن لكل المصريين 5".

وأشارت مي عبد الحميد، في مؤتمر صحفي عقده وزير الإسكان اليوم، إلى أن إعلان سكن لكل المصريين 5 شهد طرح 79 ألف وحدة سكنية تقدم عليها 571 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على توفير وحدة سكنية لكل مستحق، في حدود الأراضي المتاحة.

وأشارت إلى انتهاء التظلمات يوم 24 أبريل وبعدها ينتهي الفرز ثم إعلان الأولويات، ليتمكن من هم خارج الأولوية من سحب مبلغ جدية الحجز للتقدم في الإعلان المقبل وتكون لهم الأولوية.

وكان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني قد أعلن، اليوم، عن طرح 120 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين اعتبارا من منتصف مايو المقبل.

وأشار إلى أن الطرح يتضمن نحو 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل في عدد من المدن الجديدة على أن يبدأ شراء كراسات الشروط يوم 1 يونيو.

كما لفت إلى طرح كراسات شروط حجز 15 – 20 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بدايةً من 15 مايو المقبل.

وأوضح الوزير أن الطرح يأتي ضمن خطة وزارة الإسكان لطرح 400 ألف وحدة سكنية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.