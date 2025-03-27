 رويترز: حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها - بوابة الشروق
الخميس 27 مارس 2025 3:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رويترز: حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها

وكالات
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 3:17 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 3:17 م

قالت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المركزي، في تصريحات لـ«رويترز»، الخميس، إنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت.

وأوضح مسئول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا، أنه من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين، فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الأيام المقبلة.

وتولت صابرين، منصب القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة، في أواخر العام الماضي (ديسمبر 2024).

وخلال فترة ولايتها، أكدت ميساء، وجود ما يكفي من الأموال؛ من أجل دفع رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة بعدما تعهدت الحكومة بزيادتها 400%.

كذلك، تعهدت بتعزيز استقلالية المصرف المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية.

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