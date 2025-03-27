إحالة أوراق المتهم بقتل جاره في الشرقية لمفتي الجمهورية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وبإجماع آراء أعضائها، قرارا في القضية رقم 8552 جنايات مركز ديرب نجم لسنة 2023، بإحالة أوراق صاحب ورشة ميكانيكا سيارات لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الأول من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتله جاره بعد معايرته بعدم الإنجاب.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه، بطلق ناري بسبب خلافات جيرة ومعايرة المتهم للمجني عليه بعدم الإنجاب.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، وتنفيذا لمشروعه الإجرامي، وما أن انعقدت عليه عزائمه أعد لذلك الغرض سلاح ناري (بندقية خرطوش) وكمن له بمحل الواقعة متربصا به، وما أن ظفر به وواتته الفرصة لتنفيذ مأربه حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا قتله، وأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين في التحقيق.