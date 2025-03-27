أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 30 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الأربعاء 2 أبريل 2025.

وأوضح المركزي أنه في حال أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال عن أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فستمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل، على أن يُستأنف العمل يوم الخميس 3 أبريل 2025.

ويُصدر البنك المركزي المصري قرارات بتحديد العطلات الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية في المناسبات القومية والدينية، وتشمل الإجازات السنوية الأعياد الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى العطلات المرتبطة بالمناسبات الوطنية، وذلك وفقًا لما تقره الدولة.