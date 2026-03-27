رئيس مدينة المنيا يوضح مواعيد غلق المحال ومنظومة التراخيص الجديدة

عقد الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، لقاءً مع عدد من أصحاب المحال التجارية لشرح مواعيد الغلق الجديدة.

وأوضح رئيس المدينة أنه سيتم بدء تطبيق مواعيد الغلق في تمام الساعة 9 مساءً، اعتبارًا من غدٍ السبت، وذلك في إطار تنظيم العمل، فضلًا عن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتناول اللقاء شرح آليات التسجيل على منظومة التراخيص الجديدة، مع التأكيد على أهمية سرعة توفيق الأوضاع والاستفادة من التسهيلات المقدمة من الدولة لتقنين أوضاع المحال التجارية بشكل قانوني.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تقدم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي لأصحاب الأنشطة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين بالمواعيد المحددة أو الاشتراطات المنظمة.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الجمعة، يأتي ذلك في إطار حرص رئاسة مركز ومدينة المنيا على تحقيق الانضباط داخل الأسواق، وتنظيم العمل، وترشيد استهلاك الكهرباء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.