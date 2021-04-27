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باكستان تسجل 4487 إصابة جديدة و142 وفاة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:45 ص

سجلت باكستان 4 آلاف و487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 804 آلاف و939 حالة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 142 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و329 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 699 ألفا و816 شخصا، بعدما تماثل 5 آلاف و770 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 87 ألفا و794 شخصا.

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