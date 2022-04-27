محافظ مطروح يتفقد معرض «عيدنا فرحتنا» لبيع مستلزمات وملابس العيد بأسعار مخفضة

تفقد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، مساء اليوم /الثلاثاء/، معرض "عيدنا فرحتنا" بشارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من التجار وأصحاب المحلات لبيع الملابس ومستلزمات العيد، وذلك حتى نهاية الأسبوع المقبل بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وأشاد محافظ مطروح - في بيان اليوم - بجهود الإسراع في تنفيذ المعرض، إدراكا لأهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية مع عدم تحمل التجار المشاركين لأي أعباء مالية من إيجار أو توصيل إنارة بالمعرض مع الالتزام بالتخفيضات المحددة بما لا يقل عن 20% من سعر المنتج؛ للتخفيف عن المواطنين مع استقبال عيد الفطر المبارك، وذلك مع مراقبة مستمرة من مديرية التموين والغرفة التجارية بمطروح بالتزامن مع جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة من الملابس الجديدة بأسعار مخفضة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المصرية بتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجا.