تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 سيارات تسير عكس الاتجاه بالقاهرة .

بالنسبة لتداول أحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو زعم خلاله صاحب الحساب المشار إليه سير ثلاثة سيارات عكس الإتجاه بأحد المحاور بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر مُلتمساً تركيب كاميرات مُراقبة بالمكان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 إبريل الجارى تم تركيب كاميرا مرورية عالية التقنية بالمحور المشار إليه كما قامت الأجهزة الأمنية بالعديد من الحملات المرورية خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة المشار إليها وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة أبرزها (حجز 5 حالات السير عكس الإتجاه ، سحب 11525 رخصة متنوعة ، تكبيل 329 ألف سيارة للإنتظار الخاطئ - 330 ألف مخالفة مرورية متنوعة، حجز 90 سيارة مركبة "توك توك" مخالفة - ضبط 696 مخالفة تجاوز سرعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات لمواجهة أية مخالفات مرورية متوقعة.