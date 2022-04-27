ناصر منسي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

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كشف ناصر منسي لاعب فريق البنك الأهلي حقيقة توقيعه لنادي الزمالك، للانتقال إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وقال منسي في تصريحات تلفزيونية: «كنت في بيراميدز لا أشارك، وذهبت إلى البنك الأهلي في يناير وسجلت 5 أهداف، وأسعى لأكون هداف الدوري».

وأضاف: «تركيز كامل مع فريقي من أجل الوصول لأفضل مستوى والاجتهاد من أجل الانضمام للمنتخب المصري».

وواصل: «أسعى للتواجد تحت قيادة إيهاب جلال مع الفراعنة، ولا أعلم شيء عن عروض الرحيل».

وحول تواصل الزمالك والتوقيع على عقود الانضمام للقلعة البيضاء، أوضح: «لم يتحدث معي أحد، أركز مع فريقي ووقعت لمدة 3 سنوات، ولو سأرحل سيكون من خلال النادي».