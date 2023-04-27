كسبت البورصة المصرية هذا الأسبوع نحو 1.6%، وذلك خلال جلستين من التعاملات فقط.

وكانت البورصة المصرية قد ارتفعت اليوم الخميس، بصورة ملحوظة، ولامست الـ2%، إذ كسب المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 نحو 1.97%، ووصل إلى مستوى 17797 نقطة.

وبدأت البورصة المصرية التعاملات هذا الأسبوع أمس الأربعاء، وهو أول تعاملات بعد اجازة عيد الفطر الطويلة منذ الخميس الماضي، وذلك على انخفاض، لكن محدود.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.4%، ووصل إلى 17456 نقطة.

وخسرت البورصة المصرية في الأسبوع الأخير في شهر رمضان، ما يقارب 0.9%.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "ماتزال هناك فرصة لتسجيل مزيد من الصعود، حيث نستهدف 18000 نقطة، ثم مستوى المقاومة الرئيسي 18400 نقطة، ويقف مستوى الدعم الأول عند 17100 نقطة، ثم أقل مستوى مسجل الأسبوع الماضي عند 16600 نقطة".