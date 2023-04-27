المغرب يعلن توقيف 13 مواليا لتنظيم داعش

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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، توقيف 13 مواليا لتنظيم "داعش" الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاما.

جاء ذلك في بيان صادر عن "المديرية العامة للأمن الوطني" التابعة لوزارة الداخلية المغربية.

وأشار البيان، إلى "13 مواليا لتنظيم داعش الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 19 و49 سنة"، في عدة مدن بالمملكة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأفاد بأن "النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف قد قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، وذلك في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء وبني ملال والمحمدية وخنيفرة وتمارة وتيفلت (شمال) والريصاني (وسط) وبركان (شمال شرق) وطنجة والقصر الكبير (شمال)".

وأضاف أن عمليات التفتيش بمنازل الموقوفين أسفرت عن مصادرة مجموعة من المعدات بالإضافة إلى "إصدارات مكتوبة تتضمن خطب لمنظري الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف".

وتابع: "بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات الإرهاب الفردي".

وذكر أن "بعض المشتبه فيهم تمكنوا من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للالتحاق بإحدى فروع تنظيم داعش خاصة بمنطقة الساحل والصحراء".

وبين حين وآخر، يعلن المغرب عن تفكيك خلايا إرهابية، ويقول إن استراتيجيته لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية منذ عام 2003.