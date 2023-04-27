 ألمانيا: تحليل الحامض النووي لمنفذ هجوم دويسبورج يكشف ضلوعه في جريمة طعن أخرى - بوابة الشروق
الخميس 27 أبريل 2023 7:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا: تحليل الحامض النووي لمنفذ هجوم دويسبورج يكشف ضلوعه في جريمة طعن أخرى

(د ب أ)
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 5:51 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 5:51 م

كشف تحليل الحامض النووي (دي إن ايه) لمنفذ هجوم الطعن في صالة للياقة البدنية بمدنية دويسبورج غربي ألمانيا عن ضلوعه في جريمة قتل أخرى.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المدعي العام في دويسبورج هولجر همينج، اليوم الخميس، إن تحليل الحامض النووي أثبت وجود علاقة للمشتبه به الذي يُحْتَمَل أن يكون إسلامويا بجريمة أخرى حدثت في دويسبورج في عطلة عيد الفصح تعرض فيها أحد ضيوف حفل 35 عاما للطعن.

وأصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء قبل الماضي.

وبحسب الشرطة، فإن أحد المصابين، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاما، لا يزال في حالة حرجة.

وكان المدعي العام في دويسبورج أعلن في وقت سابق أن أيا من الضحايا الذين تم استجوابهم لم يعرف الجاني المشتبه به.

وافترض المحققون في البداية أن الهجوم كان يستهدف شخصا معينا.

وبعد الهجوم، تم احتجاز سوري يبلغ من العمر 26 عاما بتهمة الشروع في القتل. ويشتبه في أنه أصاب الأشخاص الأربعة بجروح خطيرة مستخدما سكينا.

وأعلن المدعي العام في دويسبورج، أن المتهم لم يعلق بعد على هذه الاتهامات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك