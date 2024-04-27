محافظ كفرالشيخ: استلام 47 ألف طن بشون وصوامع الأقماح

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استلام 47 ألف طن قمح من المزارعين فى مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ، "الجهات المسوقة للقمح".

وأكد محافظ كفرالشيخ، انتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع وإستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد القمح، مضيفًا أنه تم تحديد سعر إستلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024، مكلفاً باستمرار رفع درجة الاستعداد بمواقع توريد القمح المختلفة علي مستوى مدن ومراكز كفرالشيخ.