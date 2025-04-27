مقتل 9 وإصابة أكثر من 20 في حادث دهس خلال مهرجان للتراث الفلبيني في فانكوفر

قال مسؤولون اليوم الأحد إن رجلا قاد مركبة ودهس حشدا من الأشخاص خلال مهرجان للتراث الفلبيني في مدينة فانكوفر الكندية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

وذكرت شرطة فانكوفر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن السيارة دخلت الشارع عند الساعة 0814 مساء أمس السبت واصطدمت بأشخاص كانوا يحضرون مهرجان "يوم لابو لابو".

وقال رئيس الوزراء مارك كارني، الذي ألغى أول فعالية انتخابية له في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية قبل تصويت يوم غد الاثنين: "تسبب حادث الدهس بمقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، بحسب ما وصفته شرطة فانكوفر".

وأضاف: "يجري التحقيق حاليًا لمعرفة كيف ولماذا وقع هذا الهجوم المروع. وقد أكدت السلطات أن شخصا واحدا محتجز ويُعتقد أنه تصرف بمفرده".

وتُظهر لقطات مصورة لما بعد الحادث وجود قتلى ومصابين على شارع ضيق في جنوب فانكوفر تصطف على جانبيه شاحنات الطعام، كما يبدو مقدمة سيارة الدفع الرباعي الخاصة بالجاني محطمة.

وتم توقيف المشتبه به من قبل الحضور قبل وصول الشرطة

وقالت الشرطة إن رجلا /30 عاما/ من فانكوفر تم اعتقاله في مكان الحادث، وأن قسم الجرائم الكبرى يشرف على التحقيق.

وأضافت شرطة فانكوفر في منشور صباح الأحد: "في الوقت الحالي، نحن واثقون أن هذا الحادث ليس عملا إرهابيا".