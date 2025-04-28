 نابولي يهزم تورينو وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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نابولي يهزم تورينو وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 27 أبريل 2025 - 11:59 م | آخر تحديث: الأحد 27 أبريل 2025 - 11:59 م

حقق نابولي فوزًا ثمينًا للغاية على حساب ضيفه تورينو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب دييجو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ويدين نابولي بانتصاره في مباراة اليوم للاعب الوسط سكوت ماكتوميناي، الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين7 و42 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، رفع نابولي رصيده للنقطة 74، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو بفارق 3 نقاط عن إنتر الذي خسر اليوم أمام روما، وذلك قبل 4 جولات من النهاية، فيما تجمد رصيد تورينو عند 43 نقطة في المركز العاشر.


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