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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 41 لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية ارتقى منذ فجر السبت 36 شهيدا وعشرات المصابين.

واستهدف الاحتلال خلال ال 24 ساعة الماضية الصيادين بشكل مباشر أربع مرات على الأقل ما أدى لاستشهاد صياد وإصابة نحو عشرة آخرين، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وصباح اليوم استشهد الصياد مصطفى حجازي اللحام وأصيب صياد آخر خلال عملهما في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال استهدف الصيادين مقابل بحر النصيرات حيث أصيب ستة صيادين وببحر شمال القطاع حيث أصيب اثنين من الصيادين.

وأدت غارة إسرائيلية على خيام النازحين قرب أبراج طيبة بخان يونس إلى استشهاد الطفل عاهد محمد صباح وإصابة 12 آخرين بجراح.

واستشهد فلسطيني بقصف على عبسان شرق خان يونس الليل الماضي.

وفي رفح واصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية بحي تل السلطان غرب المدينة.

وتمكنت فرق الصليب الأحمر من إخراج عدد من المحاصرين في خربة العدس منذ ثلاثة أسابيع وقد اعتقل جيش الاحتلال اربعة منهم.

وجدد جيش الاحتلال قصفه للمنطقة الوسطى واستشهد فلسطيني على الأقل فيما أصيب عدد آخر إثر قصف جوي إسرائيلي على برج القدس في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومساء السبت ارتقى شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منطقة الزرقا في حي التفاح بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل مشافي القطاع 56 شهيدا بينهم سبعة شهداء انتشال و108 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.