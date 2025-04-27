الهند: هدم منازل ثلاثة إرهابيين في جامو وكشمير

ذكر مسئولون، اليوم الأحد، أن السلطات الهندية هدمت منازل ثلاثة إرهابيين نشطين في مناطق بانديبورا وبولوواما وشوبيان في جامو وكشمير بينما واصلت قوات الأمن حملتها على الإرهاب في أعقاب الهجوم الإرهابي في باهالجام في كشمير.

وأضاف المسئولون، أن إجمالي عدد منازل الإرهابيين التي تم هدمها منذ هجوم باهالجام، وصل إلى تسعة منازل، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء، اليوم الأحد.

وكان مسلحون قد شنوا هجوما الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وقد حملت الهند باكستان المسئولية عن الهجوم، وخفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية وعلقت معاهدة مهمة لتقاسم المياه ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.