عالم أوبئة روسي: الكشف عن سلالات متحورة لفيروس كورونا في روسيا

أكد عالم الأوبئة الروسي، كامل حفيظوف، رصد ظهور سلالات روسية متحورة جديدة من فيروس كورونا على غرار السلالة البريطانية وسلالة جنوب أفريقيا، مؤكدا أنه لا يزال من المبكر حاليا الحديث عن تأثيرها على البشر.

وقال حفيظوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "لقد رصدنا مؤخرا عدة مئات من حالات تشخيص السلالة البريطانية سواء في روسيا بشكل عام أو في العاصمة موسكو، وهو أمر متوقع تمامًا"، مشيرا إلى أن هناك بعض السلالات الروسية من الفيروس تحتوي على طفرات جينية مميزة على غرار المتغيرات في السلالات البريطانية والجنوبية الأفريقية.

وأكد حفيظوف أنه من السابق لأوانه القول إن لدى هذه السلالات تأثيرا على البشر، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه أيضا إعطاء أسماء جديدة لهذه الطفرات حتى يتم تجميع البيانات الكافية.

وأضاف أن السلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد تنتشر في جميع أنحاء العالم وبعضها يختفي سريعا إلى حد ما، في حين أن سلالات أخرى تنتشر بين في السكان"، موضحا أن عدد سلالات فيروس كورونا الموجودة في الطبيعة حاليا غير معروف بسبب غموض مفهوم التحور نفسه وحقيقة أن خصائص العديد من المتغيرات الجينية للفيروس لم تتم دراستها بعد.

يُذكر أن حفيظوف أكد في وقت سابق أنه يتوقع وجود حاجة لتحديث اللقاحات ضد فيروس كورونا وإجراء حملات تطعيم سنوية للسكان، مشيرا إلى أن البيانات الكاملة عن مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد السلالات الجديدة المتحورة ستصبح متوفرة في الخريف المقبل.