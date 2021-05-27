 كوريا الجنوبية توقع اتفاقيات تقودها الولايات المتحدة تحدد قواعد لاستكشاف الفضاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية توقع اتفاقيات تقودها الولايات المتحدة تحدد قواعد لاستكشاف الفضاء

د ب أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 9:03 ص | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 9:03 ص

وقعت كوريا الجنوبية على اتفاقيات دولية تقودها الولايات المتحدة لتحديد قواعد استكشاف الفضاء، حسبما أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء. 


وقالت ناسا إن كوريا الجنوبية هي عاشر دولة توقع على اتفاقيات أرتميس التي أطلقت عام 2020 وسميت على اسم برنامج ناسا لإنزال رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2024.

كما أعلنت وزارة العلوم الكورية الجنوبية عن هذه الخطوة، وقالت إن سول تعمل مع وكالة ناسا لتطوير مركبة مدارية قمرية من المقرر أن تنطلق في آب/أغسطس 2022، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وتنضم سول بذلك إلى الدول الموقعة على الاتفاقيات، وهي أستراليا وكندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج وبريطانيا والإمارات  وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وتضمن المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات فهما مشتركا للعمليات الآمنة، واستخدام الموارد الفضائية، وتبادل البيانات العلمية.

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