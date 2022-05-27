محافظ أسيوط يوجه بإنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين والمضي قدما في هذا الملف الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل استرداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال لقاءه أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة؛ لاستعراض الموقف الحالي وسير عمل منظومة التقنين لسرعة إنجاز الملف.

تم خلال اللقاء استعراض معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين" وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدوله تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مطالبًا بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المستوفاه للضوابط والشروط، وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظ علي حقوق الدوله والمواطن.

ووجه اللواء عصام سعد بضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسؤولة عن ملف التقنين ‏بالتنسيق والتعاون فيما بينها؛ لسرعة الانتهاء من النسب المتبقية من ‏الطلبات، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة.

كما كلف المحافظ بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظه رؤساء الوحدات المحلية، والانتهاء من كافة العقود خلال أيام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة لأن هذه يعتبر إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.